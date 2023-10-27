"الأرصاد": أولوية قصوى لهذه المدن الحساسة

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أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، إن المركز يولي أهمية قصوى بما سماها "المدن الحساسة". اضافة اعلان





تفاعل مبكر



pic.twitter.com/WYq7b29suf الرئيس التنفيذي د. أيمن غلام: نولي أولوية قصوى للمدن الحساسة، ونشكر الجهات المعنية التي تفاعلت مبكراً ميدانياً مع معلومات "المركز" ونعمل بكل ممكناتنا لتمكينهم من تحقيق أعمالهم الميدانية ونجاح خططهم المتعلقة بالأمطار المتوقعة والظواهر الجوية المصاحبة لها. #نحيطكم_بأجوائكم October 27, 2023

وأضاف: "نولي أولوية قصوى للمدن الحساسة، ونشكر الجهات المعنية التي تفاعلت مبكرًا ميدانيًا مع معلومات "المركز".وتابع: "ونعمل بكل ممكناتنا لتمكينهم من تحقيق أعمالهم الميدانية ونجاح خططهم المتعلقة بالأمطار المتوقعة والظواهر الجوية المصاحبة لها".وسجلت العديد من مناطق ومدن المملكة اليوم هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.