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"الأرصاد": أولوية قصوى لهذه المدن الحساسة

الدكتور أيمن غلام
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد
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أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، إن المركز يولي أهمية قصوى بما سماها "المدن الحساسة". اضافة اعلان

تفاعل مبكر

وأضاف: "نولي أولوية قصوى للمدن الحساسة، ونشكر الجهات المعنية التي تفاعلت مبكرًا ميدانيًا مع معلومات "المركز".
وتابع: "ونعمل بكل ممكناتنا لتمكينهم من تحقيق أعمالهم الميدانية ونجاح خططهم المتعلقة بالأمطار المتوقعة والظواهر الجوية المصاحبة لها".
وسجلت العديد من مناطق ومدن المملكة اليوم هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.


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