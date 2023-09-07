الأرز الأحمر في الأحساء .. مختص يكشف مفاجأة عن جودته

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قال عضو لجنة التنمية الزراعية في غرفة الأحساء سابقًا عبد الحميد الحليبي، إن الأرز الحساوي، الذي يتميز بلونه الأحمر، يعتبر من الأقوات الرئيسية في المحافظة. اضافة اعلان





الحيازات الزراعية



أهمية الأرز







أشار الحليبي، إلى أن أهمية الأرز كقوت رئيسي، يمنحه الأولوية في التوسع والدعم كأمن غذائي، مقارنة بالزراعات الأخرى، التي قد لا تكون أساسية، وتستهلك كميات مياه كبيرة.



وأكد إمكانية التوسع في زراعته، قد تمتد لإمكانية تصديره إلى الدول المجاورة مع مراعاة اختيار التربة الصالحة للزارعة، واختيار موقع زراعي جيد يتوفر فيه الماء.





وأوضح أن الحيازات الزراعية، رغم صغر مساحاتها قبل التوسع في المزارع الحديثة، تغطي جميع الطلبات، وتلبي حاجة السوق المحلي من الأرز.ونفى - بحسب الوطن- مزاعم وادعاءات استهلاك زراعة الأرز في الأحساء، لمياه ري كثيرة.وأوضح أن الموسم الزراعي للأرز، لا يتجاوز الـ 5 أشهر كحد أقصى، وحاجته للمياه في الشهر الأول، وبعده يكون الري بطريقة تدريجية حتى الشهر الأخير.