الأربعاء 8 جمادى الأولى.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في أبها

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 22 نوفمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:41 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:18. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:37 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:09 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445هـ كالتالي:



مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 8 جمادى الأولى الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:17

المدينة – 5:21

الرياض – 4:53

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:07

المدينة – 12:08

الرياض – 11:40

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:16

المدينة – 3:12

الرياض – 2:44

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:38

المدينة – 5:33

الرياض – 5:05

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:08

المدينة – 7:03

الرياض – 6:35









