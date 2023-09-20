الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الأربعاء 5 ربيع الأول.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر في عرعر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 5 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 20 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:09 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:09.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:04 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 5 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 5 ربيع الأول 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:53
المدينة – 4:52
الرياض – 4:24
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:15
المدينة – 12:16
الرياض – 11:47
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:40
المدينة – 3:42
الرياض – 3:14
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:20
المدينة – 6:21
الرياض – 5:53
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:50
المدينة – 7:51
الرياض – 7:23


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