الأربعاء 3 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة
“تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 3 رمضان
1445 هجرية، الموافق 13 مارس 2024م.
مواقيت
الصلاة ليوم الأربعاء 3 رمضان 1445هـويؤذن لصلاة
الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:32 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
7:48.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:25 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:42 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 3 رمضان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:15
المدينة – 5:14
الرياض – 4:46
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:31
المدينة – 12:31
الرياض – 12:03
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:30
المدينة – 6:30
الرياض – 6:02
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:30
المدينة – 8:30
الرياض – 8:02