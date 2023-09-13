الأربعاء، 28 صفر 1445 ، 13 سبتمبر 2023

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الأربعاء 28 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 28 صفر 1445 هجرية، الموافق 13 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:05 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:17.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:57 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:12 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 28 صفر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 28 صفر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:51
المدينة – 4:49
الرياض – 4:21
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:17
المدينة – 12:18
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:43
المدينة – 3:46
الرياض – 3:18
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:27
المدينة – 6:28
الرياض – 6:00
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:57
المدينة – 7:58
الرياض – 7:30




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