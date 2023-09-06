الأربعاء 21 صفر.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 21 صفر 1445 هجرية، الموافق 6 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:01 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:25.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:20 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 21 صفر 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 21 صفر 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:49
المدينة – 4:46
الرياض – 4:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:20
المدينة – 12:20
الرياض – 11:52
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:45
المدينة – 3:49
الرياض – 3:21
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:33
المدينة – 6:36
الرياض – 6:08
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:03
المدينة – 8:06
الرياض – 7:38