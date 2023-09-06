الأربعاء 21 صفر.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 21 صفر 1445 هجرية، الموافق 6 سبتمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:01 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:25.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:20 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 21 صفر 1445هـ كالتالي:



مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 21 صفر 1445هـ



○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:49

المدينة – 4:46

الرياض – 4:17

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:20

المدينة – 12:20

الرياض – 11:52

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:45

المدينة – 3:49

الرياض – 3:21

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:33

المدينة – 6:36

الرياض – 6:08

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:03

المدينة – 8:06

الرياض – 7:38





