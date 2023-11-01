الأربعاء 17 ربيع الآخر.. 14 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بالمدينة المنورة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 17 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 1 نوفمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:29 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:28.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:24 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:20 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 17 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 17 ربيع الآخر 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:07
المدينة – 5:10
الرياض – 4:41
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:37
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:20
المدينة – 3:18
الرياض – 2:50
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:45
المدينة – 5:42
الرياض – 5:14
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:15
المدينة – 7:12
الرياض – 6:44