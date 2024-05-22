الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الأربعاء 14 ذو القعدة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 14 من ذي القعدة 1445 هـ، الموافق 22 من مايو 2024م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:19 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:54، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:07 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة

○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:15
المدينة – 4:07
الرياض – 3:38
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:33
المدينة – 3:42
الرياض – 3:14
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:56
المدينة – 7:02
الرياض – 6:34
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:26
المدينة – 8:32
الرياض – 8:04

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