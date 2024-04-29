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الأربعاء.. بدء العمل بالدليل التنظيمي الجديد للتعليم

وزارة التعليم - صورة رسمية
وزارة التعليم
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تستعد وزارة التعليم، الأربعاء القادم، العمل بالدليل التنظيمي وفقاً لتسلسل جاهزية التحول في كل قطاع، مع مراعاة متطلبات المرحلة الانتقالية التي يستهدفها التطبيق، ويُلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.اضافة اعلان

الدليل التنظيمي الجديد للتعليم

وتضمن القرار الذي أصدره الوزير يوسف البنيان، أن يتولى مساعد الوزير للتطوير والتحول والقطاعات التابعة له، إدارة عمليات التحول والتغيير والمواءمة في الخطط التشغيلية، وبالتنسيق المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ذات العلاقة، وفقًا لـ"عكاظ".
وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية تحديث وتطوير الدليل الإجرائي للوزارة، وفقاً للدليل التنظيمي المعتمد، وبما يتناسب مع مخرجات عمليات إدارة التحول.

ورش عمل التحول ذات العلاقة

وتتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية إدارة ورش عمل التحول ذات العلاقة باختصاصاتها، وبما يتناسب مع متطلبات المرحلة على أن تستمر جميع قطاعات ديوان الوزارة بممارسة مهماتها الحالية إلى أن تنتهي المدة المنصوص عليها في القرار أو بإبلاغها من قبل وكالة الوزارة للموارد البشرية بالتحول وفقاً للأدوار والمهمات المعتمدة في الدليل التنظيمي المعتمد.
وأكد القرار، أن تستمر إدارات التعليم بالعمل وفقاً للهياكل والمهمات المعتمدة لها، ووفقاً لمضمون قرار الوزير الذي صدر في 1445 / 5 / ‏‏5 هـ، على أن تتولى وكالة الوزارة للموارد البشرية دراسة التعديلات والتغييرات المرتبطة بالهياكل التنظيمية ومهمات الوحدات فيها، وتتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية أو من يمثلها، إعداد ومراجعة كافة الأدوات النظامية اللازمة لدعم تنفيذ الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة، والإشراف على دراسة التحديثات لكافة اللوائح والتشريعات المتأثرة بهذا التحول واقتراح طرق معالجتها بالتنسيق مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة.
من جهة أخرى، يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة الخميس القادم بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي والتي ستشمل الكوادر التعليمية والإدارية.

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