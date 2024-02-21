الأحوال المدنية توضح مواعيد عمل مكاتبها في الصباح والمساء

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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مواعيد عمل مكاتبها في الصباح والمساء في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء" على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. لو سمحت من كم الساعة إلى كم الساعة دوام مكاتب الأحوال المدنية ؟".



مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية



كذلك أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، طريقة سداد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "وعليكم السلام، عمل المكاتب من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة ٨ صباحًا و حتى الساعة ٢:٣٠ مساءً، وهناك بعض المكاتب تعمل حتى الساعة ٨ مساءً ويمكن معرفة ذلك عبر خدمة المواعيد الإلكترونية، نسعد بخدمتك".

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد استفسر بشأن غرامة تأجير تجديد الهوية وطريقة السداد.



دفع غرامة تأخير الهوية الوطنية



خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر أبشر



خطوات تنفيذ الخدمة



4 خدمات من خلال تعديل معلومات المستخدم



طريقة تنفيذ الخدمة



وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: بإمكانك سداد الغرامة عن طريق مدفوعات سداد واختيار الأحوال المدنية غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال رقم النسخة مسبوق ب 0".تفاعل حساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية مع سؤال مستفيد بشأن الغرامة المفروضة عليه للتأخر عن تجديد بطاقة الهوية.في وقت سابق، أعلنت منصة "أبشر"، خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر المنصة بعد استلامها، دون الحاجة لزيارة مقار الأحوال المدنية من خلال الخطوات التالية:خدمة تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي1ـ الدخول إلى موقع منصة أبشر.2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.3ـ اختيار الأحوال المدنية.4ـ اختيار تفعيل الهوية الوطنية.وكشفت منصة "أبشر" عن تفاصيل بشأن خدمة تعديل معلومات المستخدم إلكترونيًا عبر الهوية الرقمية.وقالت إن الخدمة تمكن الفرد من الأمور التالية:1- تغيير كلمة المرور2- تغيير البريد الإلكتروني3- تغيير رقم الجوال4- تعديل العنوانوأوضحت أن طريقة تنفيذ الخدمة ما يلي:1- الدخول إلى منصة أبشر.2- اختيار تعديل معلومات المستخدم.