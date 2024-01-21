الأحد 9 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 9 رجب 1445 هجرية، الموافق 21 يناير 2024م.

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مواقيت الصلاة ليوم الأحد 9 رجب 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:44.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:34 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 9 رجب 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:41المدينة – 5:46الرياض – 5:17○ موعد أذان الظهرمكة – 12:32المدينة – 12:33الرياض – 12:05○ موعد أذان العصرمكة – 3:41المدينة – 3:38الرياض – 3:10○ موعد أذان المغربمكة – 6:04المدينة – 5:59الرياض – 5:31○ موعد أذان العشاءمكة – 7:34المدينة – 7:29الرياض – 7:01