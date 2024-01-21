الأحد، 09 رجب 1445 ، 21 يناير 2024

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الأحد 9 رجب.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 9 رجب 1445 هجرية، الموافق 21 يناير 2024م.
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مواقيت الصلاة ليوم الأحد 9 رجب 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:44.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:02 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:34 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 9 رجب 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:41
المدينة – 5:46
الرياض – 5:17
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:32
المدينة – 12:33
الرياض – 12:05
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:41
المدينة – 3:38
الرياض – 3:10
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:04
المدينة – 5:59
الرياض – 5:31
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:34
المدينة – 7:29
الرياض – 7:01

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