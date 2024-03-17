الأحد 7 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 7 رمضان 1445 هجرية، الموافق 17 مارس 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الأحد 7 رمضان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:27 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:50.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:20 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:44 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 7 رمضان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:11المدينة – 5:10الرياض – 4:42○ موعد أذان الظهرمكة – 12:29المدينة – 12:30الرياض – 12:02○ موعد أذان العصرمكة – 3:54المدينة – 3:56الرياض – 3:28○ موعد أذان المغربمكة – 6:31المدينة – 6:32الرياض – 6:04○ موعد أذان العشاءمكة – 8:31المدينة – 8:32الرياض – 8:04