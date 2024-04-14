الأحد، 05 شوال 1445 ، 14 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الأحد 5 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 5 شوال 1445 هجرية، الموافق 14 أبريل 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 5 شوال 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:54 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:34.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:45 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:29 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 5 شوال 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:44
المدينة – 4:40
الرياض – 4:11
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:21
المدينة – 12:22
الرياض – 11:54
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:46
المدينة – 3:51
الرياض – 3:23
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:40
المدينة – 6:44
الرياض – 6:16
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:10
المدينة – 8:14
الرياض – 8:46

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