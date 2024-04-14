الأحد 5 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 5 شوال 1445 هجرية، الموافق 14 أبريل 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الأحد 5 شوال 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:54 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:34.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:45 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:29 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 5 شوال 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:44المدينة – 4:40الرياض – 4:11○ موعد أذان الظهرمكة – 12:21المدينة – 12:22الرياض – 11:54○ موعد أذان العصرمكة – 3:46المدينة – 3:51الرياض – 3:23○ موعد أذان المغربمكة – 6:40المدينة – 6:44الرياض – 6:16○ موعد أذان العشاءمكة – 8:10المدينة – 8:14الرياض – 8:46