الأحد، 29 شعبان 1445 ، 10 مارس 2024

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الأحد 29 شعبان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 29 شعبان 1445 هجرية، الموافق 10 مارس 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 29 شعبان 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:35 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:16.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:28 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:10 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 29 شعبان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:18
المدينة – 5:17
الرياض – 4:49
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:31
المدينة – 12:32
الرياض – 12:04
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:55
المدينة – 3:56
الرياض – 3:28
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:29
المدينة – 6:29
الرياض – 6:01
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:59
المدينة – 7:59
الرياض – 7:31


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