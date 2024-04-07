الأحد 28 رمضان .. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 28 رمضان 1445 هجرية، الموافق 7 أبريل 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 26 رمضان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:03 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:00.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:54 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:56 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 28 رمضان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:50المدينة – 4:47الرياض – 4:19○ موعد أذان الظهرمكة – 12:23المدينة – 12:24الرياض – 11:56○ موعد أذان العصرمكة – 3:48المدينة – 3:53الرياض – 3:24○ موعد أذان المغربمكة – 6:38المدينة – 6:41الرياض – 6:13○ موعد أذان العشاءمكة – 8:38المدينة – 8:41الرياض – 8:13