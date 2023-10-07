الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الأحد 23 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 23 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 8 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:50.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:11 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:43 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 23 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 23 ربيع الأول 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:59
المدينة – 4:59
الرياض – 4:31
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:09
المدينة – 12:10
الرياض – 11:41
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:31
المدينة – 3:31
الرياض – 3:03
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:03
المدينة – 6:02
الرياض – 5:34
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:33
المدينة – 7:32
الرياض – 7:04




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