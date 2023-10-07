الأحد 23 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

أ أ



تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 23 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 8 أكتوبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:17 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:50. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:11 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:43 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 23 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأحد 23 ربيع الأول 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:59المدينة – 4:59الرياض – 4:31○ موعد أذان الظهرمكة – 12:09المدينة – 12:10الرياض – 11:41○ موعد أذان العصرمكة – 3:31المدينة – 3:31الرياض – 3:03○ موعد أذان المغربمكة – 6:03المدينة – 6:02الرياض – 5:34○ موعد أذان العشاءمكة – 7:33المدينة – 7:32الرياض – 7:04