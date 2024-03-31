الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأحد 21 رمضان .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 21 رمضان 1445 هجرية، الموافق 31 مارس 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 21 رمضان 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:11 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:57.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:03 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:52 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 21 رمضان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:57
المدينة – 4:55
الرياض – 4:27
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:25
المدينة – 12:26
الرياض – 11:58
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:51
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:36
المدينة – 6:38
الرياض – 6:10
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:36
المدينة – 8:38
الرياض – 8:10

اقرأ أيضا

لضيوف الرحمن.. "المرور": تهيئة 11 موقفاً على مدار الساعة

ينتهي الإثنين.. طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد عبر "أبشر"

أمانة الباحة ترفع مستوى جاهزيتها للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

حتى الـ 11 مساءً.. تنبيه من الأرصاد لسكان هاتين المنطقتين

السديس: جاهزون لتهيئة الأجواء التعبدية للأعداد المليونية المتوقعة في العشر الأواخر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 1:17 ص الجمعة، 08 مارس 2024

الجمعة 27 شعبان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 1:23 ص الخميس، 07 مارس 2024

الخميس 26 شعبان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 1:43 ص الأربعاء، 06 مارس 2024

الأربعاء 25 شعبان.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء في المملكة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 1:09 ص الثلاثاء، 05 مارس 2024

الثلاثاء 24 شعبان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة