الأحد 21 رمضان.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وشرورة تُسجل 39 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 في شرورة بنجران، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في مكة وجازان، و33 درجة في جازان وجدة، و30 في القنفذة، و28 درجة في المدينة المنورة والرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 9، وحائل وسكاكا 12، وطريف والباحة 13، والقريات وأبها والمجمعة 14، وعرعر والقريات ورفحاء 14 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.