الأحد 21 رمضان.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وشرورة تُسجل 39 مئوية

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم
أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 في
شرورة بنجران، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في مكة وجازان، و33 درجة في جازان وجدة، و30 في القنفذة، و28 درجة في المدينة المنورة والرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، وحائل وسكاكا 12، وطريف والباحة 13، والقريات وأبها والمجمعة 14، وعرعر والقريات ورفحاء 14 درجة مئوية.