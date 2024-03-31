الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الأحد 21 رمضان.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وشرورة تُسجل 39 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 في شرورة بنجران، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في مكة وجازان، و33 درجة في جازان وجدة، و30 في القنفذة، و28 درجة في المدينة المنورة والرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، وحائل وسكاكا 12، وطريف والباحة 13، والقريات وأبها والمجمعة 14، وعرعر والقريات ورفحاء 14 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضا

تجري أنهارًا.. شاهد أحياء خميس مشيط تسبح في مياه السيول

غزيرة بـ 9 مناطق.. عسير تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار

عاجل.. وزير الشؤون الإسلامية: موعد صلاة عيد الفطر في هذا التوقيت

قانوني: حقوق المتهم مصانة بالصوت والصورة

طقس المراويح والسريات.. "الحصيني" يُحذر من خطورة السحب العملاقة الكاسرة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 12:35 م الإثنين، 11 مارس 2024

1 رمضان.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 11:39 ص الخميس، 07 مارس 2024

دفء عام.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 12:25 م الأربعاء، 06 مارس 2024

درجات الحرارة.. طريف الأقل اليوم بين مناطق المملكة بـ 8 مئوية

درجات الحرارة - الشتاء 10:08 ص الثلاثاء، 05 مارس 2024

درجات الحرارة.. طريف الأقل بـ6 ومكة الأعلى اليوم بـ35 مئوية