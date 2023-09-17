الأحد 2 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 2 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 17 سبتمبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:07 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:13. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:59 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:07 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 2 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الأحد 2 ربيع الأول 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:53المدينة – 4:51الرياض – 4:22○ موعد أذان الظهرمكة – 12:16المدينة – 12:17الرياض – 11:48○ موعد أذان العصرمكة – 3:41المدينة – 3:44الرياض – 3:16○ موعد أذان المغربمكة – 6:23المدينة – 6:24الرياض – 5:56○ موعد أذان العشاءمكة – 7:53المدينة – 7:54الرياض – 7:26