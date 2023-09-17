الأحد 2 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 2 ربيع الأول 1445 هجرية،
الموافق 17 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:07 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:13.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:59 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:07 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 2 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:
مواقيت
الصلاة ليوم الأحد 2 ربيع
الأول 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:53
المدينة – 4:51
الرياض – 4:22
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:16
المدينة – 12:17
الرياض – 11:48
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:41
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:23
المدينة – 6:24
الرياض – 5:56
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:53
المدينة – 7:54
الرياض – 7:26