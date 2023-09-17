الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

الأحد 2 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 2 ربيع الأول 1445 هجرية، الموافق 17 سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:07 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:13.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:59 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:07 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 2 ربيع الأول 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 2 ربيع الأول 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:53
المدينة – 4:51
الرياض – 4:22
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:16
المدينة – 12:17
الرياض – 11:48
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:41
المدينة – 3:44
الرياض – 3:16
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:23
المدينة – 6:24
الرياض – 5:56
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:53
المدينة – 7:54
الرياض – 7:26


اقرأ أيضا

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
11:32 م السبت، 16 سبتمبر 2023

متحدث الأرصاد: توقعات بهطول أمطار في الخريف على هذه المناطق

مرفأ بيروت
11:19 م السبت، 16 سبتمبر 2023

وزير لبناني سابق ينشر وثيقة "خطيرة" عن انفجار مرفأ بيروت

التمور
9:36 م السبت، 16 سبتمبر 2023

مهرجان العلا للتمور يسجل رقما قياسيا في أسبوعه الثاني

حدائق العاصمة
8:44 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توجيه عاجل من أمين منطقة الرياض بشأن أسوار الحدائق

اقرأ أيضا

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الأولى إلى ليبيا

"حوطة بني تميم العام" يشخص ويعالج حالة مرضية نادرة

توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف مستحقات عامل ترك وظيفته

التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع الخامس لكافة المراحل الدراسية

وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في قمة مجموعة الدول "الـ77+الصين"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 12:30 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الجمعة 30 صفر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مسجد الصلاة الأذان 12:04 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

مواقيت الصلاة الخميس 29 صفر.. 15 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بأبها

مواقيت الصلاة 12:05 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الأربعاء 28 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 12:03 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

الثلاثاء 27 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اقرأ أيضا

مساند العمالة المنزلية
5:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل وثيقة العمل الحر تتيح نقل كفالة العمالة.. مساند يوضح؟

IMG-20230916-WA0008
5:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

"التغذية الصحية" تكشف عن 50 حالة مرضية في القطيف

الديوان الملكي
4:22 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود

ولي العهد
4:07 م السبت، 16 سبتمبر 2023

ولي العهد يغادر سلطنة عمان عقب زيارة خاصة التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مواقيت الصلاة
12:03 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

الأحد 2 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

حدائق العاصمة
8:44 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توجيه عاجل من أمين منطقة الرياض بشأن أسوار الحدائق

IMG-20230916-WA0009
8:41 م السبت، 16 سبتمبر 2023

الصحة العالمية تكشف أحدث إحصائية للمفقودين في كارثة ليبيا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
6:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية بشأن صرف مستحقات عامل ترك وظيفته

مساند العمالة المنزلية
5:39 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل وثيقة العمل الحر تتيح نقل كفالة العمالة.. مساند يوضح؟

مكافحة المخدرات
5:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

ضبطيات اليوم.. تجار ومهربو المخدرات يتساقطون في قبضة الأمن