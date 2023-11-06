الأحد.. المملكة تدعو لقمة إسلامية استثنائية في الرياض لبحث العدوان على غزة

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أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد قمة إسلامية استثنائية، يوم الأحد المقبل، في مدينة الرياض.





قمة استثنائية لبحث العدوان على غزة اضافة اعلان



عقد قمة إسلامية استثنائية لبحث الأوضاع في غزة



التعاون الإسلامي تدين تصريحات وزير صهيوني



كوارث مروّعة في قطاع غزة



المملكة تدين التصريحات المتطرفة للوزير الصهيوني



ارتفاع عدد ضحايا غزة لـ 9500 شهيدٍ



وأكدت أن المملكة دعت لعقد القمة التي تهدف إلى بحث عدوان الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة والضفة الغربية.وأوضحت المنظمة، في بيان، صادر عنها اليوم الاثنين، أن من المقرر أن تعقد القمة بناءً على دعوة من المملكة، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية من أجل مناقشة الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل عدوان مستمر من جانب الاحتلال .وكانت المنظمة التعاون أدانت التصريحات العنصرية لوزير التراث بحكومة الاحتلال عميحاي إلياهو، أمس، والتي دعا فيها لقصف غزة بقنبلة نووية.ودعت الرابطةُ المجتمعَ الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه الكوارث المروّعة في قطاع غزة، ولا سيما مع استمرار تداعياتها المؤلمة والتي من شأنها أن تُحدث جرحًا عميقًا في وجدان الشعوب؛ لتعود بمشاريع بنائها الحضاري إلى الوراء.في الوقت نفسه، أدانت المملكة بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في حكومة الاحتلال.يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 30 على التوالي إلى 9500 شهيدٍ.