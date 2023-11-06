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صحيفة تواصل الالكترونية

الأحد.. المملكة تدعو لقمة إسلامية استثنائية في الرياض لبحث العدوان على غزة

التعاون . الاسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
أ أ

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد قمة إسلامية استثنائية، يوم الأحد المقبل، في مدينة الرياض.

قمة استثنائية لبحث العدوان على غزةاضافة اعلان

 وأكدت أن المملكة دعت لعقد القمة التي تهدف إلى  بحث عدوان الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة والضفة الغربية.

عقد قمة إسلامية استثنائية لبحث الأوضاع في غزة

وأوضحت المنظمة، في بيان، صادر عنها اليوم الاثنين، أن من المقرر أن تعقد القمة بناءً على دعوة من المملكة، بصفتها رئيس القمة الإسلامية الحالية من أجل مناقشة الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية في ظل عدوان مستمر من جانب الاحتلال .

التعاون الإسلامي تدين تصريحات وزير صهيوني

وكانت المنظمة التعاون أدانت التصريحات العنصرية لوزير التراث بحكومة الاحتلال عميحاي إلياهو، أمس، والتي دعا فيها لقصف غزة بقنبلة نووية.

كوارث مروّعة في قطاع غزة

ودعت الرابطةُ المجتمعَ الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه الكوارث المروّعة في قطاع غزة، ولا سيما مع استمرار تداعياتها المؤلمة والتي من شأنها أن تُحدث جرحًا عميقًا في وجدان الشعوب؛ لتعود بمشاريع بنائها الحضاري إلى الوراء.

المملكة تدين التصريحات المتطرفة للوزير الصهيوني

في الوقت نفسه، أدانت المملكة بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في حكومة الاحتلال.

ارتفاع عدد ضحايا غزة لـ 9500 شهيدٍ

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 30 على التوالي إلى 9500 شهيدٍ.

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