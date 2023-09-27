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صحيفة تواصل الالكترونية

الآن.. شاهد شدة الأمطار مع حبات البرد على الحوية بالطائف

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تساقط أمطار مع حبات البرد
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استمرارًا للأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت ظهر اليوم أمطار غزيرة مع حبات على الحوية بمحافظة الطائف.

أمطار وبرد على الحوية بالطائفاضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الحوية بالطائف لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول جراية وتساقط حبات البرد.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول وبرد على 5 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
 في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، و كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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