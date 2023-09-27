الآن.. شاهد شدة الأمطار مع حبات البرد على الحوية بالطائف

أ أ
استمرارًا للأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، تساقطت
ظهر اليوم أمطار غزيرة مع حبات على الحوية بمحافظة الطائف.
أمطار وبرد على الحوية بالطائفوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، كيف تعرضت الحوية بالطائف لأمطار غزيرة مصحوبة بسيول جراية وتساقط حبات
البرد.
اضافة اعلان
أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرةفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
أمطار وسيول وبرد على 5 مناطقوأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك
على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، و كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
الدفاع
المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذرفيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر
من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن
آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
امطار مع حبات البرد على #الحويه #الطائف_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) September 26, 2023
من علي العطاس pic.twitter.com/YrWDo0iMiv