الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الطائف بمكة

أ أ

تساقطت عصر اليوم الاثنين كميات غزيرة من الأمطار على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية.

اضافة اعلان





أمطار رعدية وسيول ورياح



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وبين أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





تساقط الأمطار في

الاثنين ١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

16 أكتوبر 2023 م

من | وائل الحتيرشي

.

. pic.twitter.com/fEov6GMFBO 🔴 مشهد جميل لـتساقط الأمطار في #الطايف_الان الاثنين ١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ16 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | وائل الحتيرشي October 16, 2023

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.