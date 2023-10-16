الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الطائف بمكة

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تساقطت
عصر اليوم الاثنين كميات غزيرة من الأمطار على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف لأمطار غزيرة أدت لجريان السيول والأودية.
أمطار رعدية وسيول ورياح وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني
للأرصاد - استمرار هطول أمطار رعدية
متوسطة إلى غزيرة.
وبين أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول
أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في
أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
🔴 مشهد جميل لـ— طقس (@tqqs) October 16, 2023
تساقط الأمطار في #الطايف_الان
الاثنين ١ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ
16 أكتوبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | وائل الحتيرشي
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