الخميس، 25 ربيع الثاني 1445 ، 09 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الآن.. شاهد تساقط أمطار المضيق شرق مكة

565757
أمطار شرق مكة
أ أ

بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، جرت اليوم كميات غزيرة من الأمطار شرق مكة مع هبوب رياح نشطة أثرت على مدى الرؤية.اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة شرق مكة مصحوبة برياح نشطة.

أمطار رعدية وجريان السيول

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

حساب المواطن
4:36 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لـ "حساب المواطن" بشأن إضافة "مولود" كتابع

يوتيوب
3:58 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

يوتيوب تطرح قسم "For You" المشابه لمميزات "تيك توك"

أمطار غزيرة
3:54 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

منها مكة.. "الدفاع المدني" يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحذر

F-fRM1ZWMAEKU9r
3:28 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

سرقوا هذا الشيء.. شرطة الرياض تتحرك لضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود

اقرأ أيضا

وصول الطائرة السعودية الأولى لإغاثة الفلسطينيين إلى مطار العريش (فيديو)

أخبار السعودية.. الدعم الإضافي من حساب المواطن وتبرعات الحملة الشعبية للفلسطينيين

تنبيه مهم.. "الأرصاد" يُحذر سكان جدة من أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

النيابة العامة: السجن والغرامة لوافد زور شهادة الحصول على العضوية الهندسية

"ولله في خلقه شؤون".. "المسند" يكشف أسرار ظاهرة التكييف الكوني

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

images 2:00 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

تنبيه مهم.. "الأرصاد" يُحذر سكان جدة من أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

جامعة الطائف 11:07 ص الخميس، 09 نوفمبر 2023

جامعة الطائف تقرر تعليق الدراسة المسائية بسبب التقلبات الجوية

أمطار غزيرة على عسير 2:20 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل لـ"الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق

أمطار غزيرة على عسير 3:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. تحذير من أمطار وأتربة على الرياض و6 مناطق

اقرأ أيضا

الاختبارات
1:32 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

انطلاق الاختبارات التحريرية الأحد.. وهذه خطوات الاطلاع على النتيجة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية
1:27 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يبحث مع نظيره البريطاني الأوضاع في غزة

شركة معادن
1:01 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

الآن.. 32 وظيفة شاغرة في "السعودية للتعدين" لحملة كل المؤهلات

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني
12:39 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

في يومها السابع.. تبرعات الحملة الشعبية للفلسطينيين تتجاوز 434 مليار ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
4:36 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

توضيح عاجل لـ "حساب المواطن" بشأن إضافة "مولود" كتابع

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:53 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

طريقة احتساب الاشتراكات في نظام التأمينات الاجتماعية

صندوق التنمية العقارية
2:10 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

عاجل.. الصندوق العقاري يفعل مبادرة الدعم الفوري غير المسترد بمقدار 150 ألف ريال

أخبار السعودية
2:01 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. الدعم الإضافي من حساب المواطن وتبرعات الحملة الشعبية للفلسطينيين

images
2:00 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

تنبيه مهم.. "الأرصاد" يُحذر سكان جدة من أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

الاختبارات
1:32 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

انطلاق الاختبارات التحريرية الأحد.. وهذه خطوات الاطلاع على النتيجة