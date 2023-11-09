الآن.. شاهد تساقط أمطار المضيق شرق مكة

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بالتزامن مع الحالة الجوية والطقس غير المستقر بأجواء المملكة، جرت اليوم
كميات غزيرة من الأمطار شرق مكة مع هبوب رياح نشطة أثرت على مدى الرؤية.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة شرق مكة مصحوبة برياح نشطة.
أمطار رعدية وجريان السيولفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان
السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،
مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار
رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة
أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.
امطار #المضيق شرق #مكه_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) November 9, 2023
من محمد الخالدي pic.twitter.com/F9GBjQDNgx