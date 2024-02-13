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الآن.. تساقط أمطار غزيرة على الخوانق بالعرضيات في مكة

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أمطار مكة
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استمرارًا للحالة المطرية الثامنة والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على قرية الخوانق بمحافظة العرضيات في منطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة على الخوانق بالعرضيات في مكة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض الخوانق والعرضيات لأمطار غزيرة وسط تقلبات جوية على منطقة مكة.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.

وتمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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