الآن.. تساقط أمطار غزيرة على الخوانق بالعرضيات في مكة

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استمرارًا
للحالة المطرية الثامنة والتقلبات الجوية بمناطق المملكة، تساقطت كميات غزيرة من
الأمطار على قرية الخوانق بمحافظة العرضيات في منطقة مكة المكرمة.
أمطار
غزيرة على الخوانق بالعرضيات في مكةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض الخوانق والعرضيات
لأمطار غزيرة وسط تقلبات جوية على منطقة مكة.
أمطار
رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغباروفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق
جازان، عسير، الباحة.
امطار غزيره على قرية #الخوانق محافظة #العرضيات_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 13, 2024
من احمد السهيمي pic.twitter.com/Jy7Mf0XKNV
وتمتد الى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية.