اكتمال وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى المدينة المنورة

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اكتمل، اليوم الخميس، وصول الدفعة الثالثة لعام 2024 من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.

البرنامج تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حيث وصلوا إلى المدينة المنورة، قادمون من الأردن, والعراق, وتونس, ومصر, ولبنان, والجزائر, والمغرب, وموريتانيا، ونيجيريا, وجنوب أفريقيا, وتشاد, وإثيوبيا, والكاميرون, وكينيا, والسنغال, وأوغندا، البالغ عددهم 250 معتمراً ومعتمرة، استعداداً لبدأ البرنامج الثقافي لمعد للضيوف من قبل الوزارة.





ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين



ويشمل برنامج الضيوف زيارة المسجد النبوي والسلام على رسول الله -صل الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- ومسجد قباء والمواقع التاريخية، وكذلك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ولقاء أحد أئمة الحرم النبوي، ثم بعد ذلك التوجه إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.من جانبه، عبّر عدد من الضيوف فور وصولهم المدينة المنورة عن بالغ سعادتهم، مشيدين بحسن الاستقبال وتوفير كافة الإمكانيات والخدمات وتضافر جهود المسؤولين والعاملين في البرنامج التي بذلت في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لهم، حيث تعكس مدى اهتمام المملكة حكومةً وشعباً بضيوفها الذين يفِدون إليها من أنحاء العالم.