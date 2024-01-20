اكتشف أعطال في شقته بعد استلامها من المؤجر فماذا يفعل؟.. "إيجار" توضح

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تفاعلت منصة "إيجار" مع سؤال أحد المستفيدين الذي يشتكي من استلامه الشقة من المؤجر ويوجد بها عدة أعطال في المكيف وخلاط الماء وفيش الكهرباء.





"إيجار" تتفاعل مع شكوى أحد المستفيدين: اضافة اعلان





قال المستفيد: "استلمت الشقة وفيها عدة أعطال مثل " المكيف وخلاط ماء وفيش كهربائي ورفض المؤجر إصلاحاه".



أضافت المنصة: "الصيانة الاستهلاكية تقع تحت مسؤولية المستأجر في حين أن الصيانة الأساسية يتحملها المؤجر و في حال وجود نزاعات أو خلافات بين الطرفين يتم التوجه إلى وزارة العدل".



وأتاحت منصة "إيجار"، آليتين لسداد الإيجار لأصحاب العقود السارية قبل تطبيق القرار بحصر سداد الدفعات الإيجارية عبر القنوات الرقمية المحددة.



آلية السداد شهريًا عن طريق إيجار



جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول فيه، إنه متفق مع المالك على السداد شهريًا منذ 3 سنوات، لكن العقد موضح السداد "ربع شهري"، ويتساءل عن آلية السداد شهريًا عن طريق إيجار؟.



وقالت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال كان العقد ساريًا وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني".



وشددت المنصة على أنه "لا يمكن التعديل على جدول الدفعات بعد توثيق العقد".



دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار"



وبدأت الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار".