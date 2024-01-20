السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اكتشف أعطال في شقته بعد استلامها من المؤجر فماذا يفعل؟.. "إيجار" توضح

إيجار
إيجار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعلت منصة "إيجار" مع سؤال أحد المستفيدين الذي يشتكي من استلامه الشقة من المؤجر ويوجد بها عدة أعطال في المكيف وخلاط الماء وفيش الكهرباء.

"إيجار" تتفاعل مع شكوى أحد المستفيدين:اضافة اعلان


قال المستفيد: "استلمت الشقة وفيها عدة أعطال مثل " المكيف وخلاط ماء وفيش كهربائي ورفض المؤجر إصلاحاه".

أضافت المنصة: "الصيانة الاستهلاكية تقع تحت مسؤولية المستأجر في حين أن الصيانة الأساسية يتحملها المؤجر و في حال وجود نزاعات أو خلافات بين الطرفين يتم التوجه إلى وزارة العدل".

وأتاحت منصة "إيجار"، آليتين لسداد الإيجار لأصحاب العقود السارية قبل تطبيق القرار بحصر سداد الدفعات الإيجارية عبر القنوات الرقمية المحددة.

آلية السداد شهريًا عن طريق إيجار


جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول فيه، إنه متفق مع المالك على السداد شهريًا منذ 3 سنوات، لكن العقد موضح السداد "ربع شهري"، ويتساءل عن آلية السداد شهريًا عن طريق إيجار؟.

وقالت المنصة عبر حسابها في منصة "إكس": "في حال كان العقد ساريًا وقبل التاريخ الإلزامي للدفع عبر منصة إيجار يمكن للمستأجر الدفع عن طريق التحويل البنكي للوسيط أو المؤجر، أو الدفع النقدي ويشترط طلب إصدار سند قبض إلكتروني". 

وشددت المنصة على أنه "لا يمكن التعديل على جدول الدفعات بعد توثيق العقد".

دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار"


وبدأت الهيئة العامة للعقار في حصر التعامل المالي المرتبط بعمليات دفع الإيجار من خلال القنوات الرقمية عبر منصة "إيجار". 

وتشمل عملية حصر الدفع عبر القنوات الرقمية في إيجار جميع عقود الإيجار السكنية الجديدة. ولن يُعتد بعد اليوم بأي إثباتات لعمليات دفع الإيجار خارج إطار القنوات الرقمية في إيجار (مدى، وسداد باستخدام رقم المفوتر 153). لكن قرار الحصر لا يشمل العقود الإيجارية التجارية، على ما أفادت الهيئة. 

إيقاف إصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة

وأوضحت أنه تم الإيقاف التدريجي لإصدار سندات القبض الإلكترونية للعقود السكنية الجديدة، حيث ستسوى الدفعة آليًّا عند سدادها بإحدى القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى إصدار سند القبض، وذلك تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (131) بوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجار.

اقرأ أيضا

توقعات بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان و7 محافظات

عاجل.. قفزة في أسعار الأغنام بحفر الباطن.. ماذا عن "الهرفي والجذع"؟ (تفاصيل)

فيديو يوثق لحظة العثور على طفلة مفقودة بالقصيم

عاجل.. حساب المواطن يكشف تأثير القبول في "تمهير" على الدعم الشهري

عاجل.. سحب ممطرة وغيوم على الرياض و5 مناطق بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

WhatsApp Image 2024-01-15 at 8.46.18 PM 9:52 م الإثنين، 15 يناير 2024

مسؤول يكشف خطوات وآلية تحويل المبلغ في منصة إيجار للمالك (فيديو)

إيجار 5:05 م السبت، 13 يناير 2024

عاجل.. طريقة تحويل الإيجار من المنصة للمالك.. وحقيقة فرض رسوم أو ضريبة

إيجار 2:00 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. إيجار : يمكن للمالك مطالبة المستأجر بغرامة عند تأخره في إخلاء العقار

إيجار 5:00 م السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. خطوات ورابط سداد الدفعات الإيجارية من قبل المستأجر عن طريق مدى

اقرأ أيضا

أمطار غزيرة
2:14 ص السبت، 20 يناير 2024

أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

أهم 10
1:21 ص السبت، 20 يناير 2024

أهم 10.. موعد صرف الرواتب لعام 2024 وحسم الجدل بشأن فرض ضريبة دخل على الأفراد

مواقيت الصلاة
12:10 ص السبت، 20 يناير 2024

السبت 8 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

images
11:53 م الجمعة، 19 يناير 2024

بالفيديو.. هطول كميات غزيرة من الأمطار على الباحة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

قطار الحرمين 888
4:00 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. طريقة ورابط حجز تذاكر قطار الرياض - الدمام 1445

وزارة الداخلية
3:04 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. ألقاه في خزان مياه.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بحائل

الامن العام - القبض على مواطن - ارشيفية
2:00 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. التشهير وغرامة مليون ريال و15 سنة سجن في انتظار 14 شخصًا

المملكة ثاني أسرع الوجهات السياحية
1:22 م السبت، 20 يناير 2024

المملكة ثاني أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم بتعافي وصل لـ 156 %

إيجار
1:02 م السبت، 20 يناير 2024

اكتشف أعطال في شقته بعد استلامها من المؤجر فماذا يفعل؟.. "إيجار" توضح

جامعة الملك فيصل
1:01 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. قبل انتهاء التقديم بساعات.. خطوات ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل