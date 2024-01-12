اقتصادي: يمكن القضاء على التستر التجاري عن طريق حامل الإقامة المميزة

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قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، د. عبدالله المغلوث، إنه يمكن القضاء على التستر التجاري عن طريق الوافد الذي يحمل الإقامة المميزة. اضافة اعلان





طريقة القضاء على التستر التجاري



الوافد الذي يحمل الإقامة المميزة بإمكانه العمل بالتجارة



الإقامة المميزة ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل



السعودية تطلق 5 تأشيرات جديدة لـ "الإقامة المميزة"



pic.twitter.com/xgrkscLyJr #الإخبارية عضو جمعية الاقتصاد السعودية د. عبدالله المغلوث: بإمكان الوافد الذي يحمل الإقامة المميزة العمل في مجال التجارة وهذا يقضي على التستر التجاري #برنامج_120 January 12, 2024

وأوضح في تصرحات لـ " الإخبارية "، أنه بإمكان الوافد الذي يحمل الإقامة المميزة العمل في مجال التجارة وهذا يقضي على التستر التجاري.وأكد أن الوافد الذي يحمل الإقامة المميزة بإمكانه العمل والدخول ضمن أنظمة وزارة الاستثمار ويرخص له.وبين أن الإقامة المميزة ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكل قيمة مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة بأن تكون مركزًا عالميًا بالاستثمارات وبالعقول.وفي وقت سابق، أعلن مركز الإقامة المميزة عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة، وهي:1 - إقامة الموهبة.2 - إقامة مالك عقار.3 - إقامة رائد أعمال.4 - إقامة مستثمر أعمال.5 - إقامة كفاءة استثنائية.