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اقتصادي: يمكن القضاء على التستر التجاري عن طريق حامل الإقامة المميزة

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عبد الله المغلوث
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قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية، د. عبدالله المغلوث، إنه يمكن القضاء على التستر التجاري عن طريق الوافد الذي يحمل الإقامة المميزة.اضافة اعلان

طريقة القضاء على التستر التجاري

وأوضح في تصرحات لـ " الإخبارية "، أنه بإمكان الوافد الذي يحمل الإقامة المميزة العمل في مجال التجارة وهذا يقضي على التستر التجاري.

الوافد الذي يحمل الإقامة المميزة بإمكانه العمل بالتجارة

وأكد أن الوافد الذي يحمل الإقامة المميزة بإمكانه العمل والدخول ضمن أنظمة وزارة الاستثمار ويرخص له.

الإقامة المميزة ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل

وبين أن الإقامة المميزة ستوفر لحامليها فرصة الاستقرار والعمل في المملكة، وتفتح الأبواب لكل من يشكل قيمة مضافةً للاقتصاد الوطني، ليكونوا شركاء في المساهمة في رؤية المملكة 2030، حيث تسعى المملكة بأن تكون مركزًا عالميًا بالاستثمارات وبالعقول.

السعودية تطلق 5 تأشيرات جديدة لـ "الإقامة المميزة"

وفي وقت سابق، أعلن مركز الإقامة المميزة عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة، وهي:
1 - إقامة الموهبة.
2 - إقامة مالك عقار.
3 - إقامة رائد أعمال.
4 - إقامة مستثمر أعمال.
5 - إقامة كفاءة استثنائية.


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