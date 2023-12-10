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صحيفة تواصل الالكترونية

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال بحائل

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مستشفى حائل
أ أ
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افتتح بمستشفى الولادة والأطفال عضو تجمع حائل الصحي المرحلة الأولى من وحدة الغسيل الكلوي الدموي للأطفال.

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ويعد مستشفى الولادة والأطفال أول مستشفى على مستوى مستشفيات المناطق الشمالية يدشن وحدة للغسيل الكلوي الدموي، والذي سيُسهم في تقليل عدد الإحالات للمستشفيات التخصصية.

ويستقبل مستشفى الولادة والأطفال الإحالات من مستشفيات المناطق الشمالية مما يوفر الجهد والوقت على أسر الأطفال المستفيدين من خدمات الغسيل الكلوي الدموي.

المرحلة الأولى:


مما يذكر أن المرحلة الأولى لوحدة الغسيل الكلوي الدموي تستقبل يوميًا 4 مستفيدين من الأطفال، كما أن مستشفى الولادة والأطفال يقدم خدمات الغسيل الكلوي البروتيني للمستفيدين في مراحل المرض الأولى.

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في وقت سابق، استطاع فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال عضو تجمّع حائل الصحي إنقاذ حياة امرأة في العقد الثالث من العمر بعد تعرضها لنزيف دموي حادّ.

تجمع حائل الصحي:


وأوضح تجمع حائل الصحي أن المرأة قد أجرت عملية قيصرية لإنجاب طفلها الرابع، وتعرضت لنزيف دموي حاد ناتج عن عدم تقلّص عضلة الرحم، وبالرغم من محاولة استخدام مختلف الأدوية المتاحة لإيقاف النزيف، إلا أنها لم تكن ذات فاعلية.

وأضاف: قرّر الفريق الطبي وضع خطة علاجية بالتعاون مع مستشفى الملك سلمان التخصصي، تتضمن إجراء عملية قسطرة للشرايين المغذية للرحم باستخدام تقنية الأشعة التداخلية بديلًا للجراحة المفتوحة التقليدية.

وأشار التجمع إلى أن العملية تكللت بالنجاح في غضون 18 دقيقة، وأسهمت في تقليل المخاطر والعواقب السلبية المحتملة واستقرار حالة المريضة.

وبيّن أن مثل هذه الإنجازات تبرز فيها الكفاءة والمهارة العالية للفريق الطبي في التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الصحية المتطورة، كما يعكس مدى التعاون المثمر بين مستشفيات المنطقة؛ لتحقيق أفضل النتائج للمرضى.

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