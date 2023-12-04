افتتاح حركة المرور على جزء من طريق مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية بيشة بطول 188 كم

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أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح حركة المرور على 188 كم من مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم، ويبدأ الجزء المتصل من طريق الطائف - الرياض السريع ويمر بمحافظة الخرمة ويصل إلى محافظة رنية.



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كما جرى الانتهاء من أجزاء أخرى من المشروع في مناطق متفرقة بطول 110 كم، حيث تبقى من تنفيذ المشروع 62 كم.





تحسين جودة الطرق



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وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال هذا المشروع إلى تحسين جودة الطرق وخدماتها، وتقليل حوادث السير، ورفع مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للطرق، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، التي تهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.

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