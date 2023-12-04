الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

افتتاح حركة المرور على جزء من طريق مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية بيشة بطول 188 كم

طريق الليث
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح حركة المرور على 188 كم من مشروع ازدواج طريق الخرمة رنية بيشة، الذي يبلغ طوله 360 كم، ويبدأ الجزء المتصل من طريق الطائف - الرياض السريع ويمر بمحافظة الخرمة ويصل إلى محافظة رنية.

تابع قناة صحيفة تواصل الالكترونية في واتساب بالضغط هنا

كما جرى الانتهاء من أجزاء أخرى من المشروع في مناطق متفرقة بطول 110 كم، حيث تبقى من تنفيذ المشروع 62 كم.

تحسين جودة الطرق

وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال هذا المشروع إلى تحسين جودة الطرق وخدماتها، وتقليل حوادث السير، ورفع مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للطرق، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، التي تهدف للوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.

اضافة اعلان

 

"تواصل" تطلق قناة إخبارية عبر واتساب.. اشترك الآن

اقرأ أيضا

الداخلية
6:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في هدى المطيري وتكشف جريمتها البشعة

وزارة الحج والعمرة
5:37 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

فتح الباب لحجاج أوروبا وأستراليا وأمريكا .. وهذا رابط التسجيل

أخبار السعودية
4:59 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج وتحذير من"أبشر"

GAgda4AXIAAmmOB
4:45 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

شاهد.. الأمطار تشكل لوحة بديعة في قاع الحوي بين تبوك والجوف

اقرأ أيضا

تنبيه مهم لـ "الحج والعمرة" بشأن استخراج التصريح قبل القدوم

افتتاح 188 كم بشكل متصل من ازدواج طريق "الخرمة - رنية – بيشة"

حتى هذا الموعد.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من أمطار رعدية

"الشورى" يناقش إدراج تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج

يرى بالعين المجردة.. قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

BLD_P04_09092021_ED1-5 4:20 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

افتتاح 188 كم بشكل متصل من ازدواج طريق "الخرمة - رنية – بيشة"

الهيئة العامة للطرق 5:16 م الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023

استمرار أعمال مشروع الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق الرياض / الطائف السريع

WhatsApp Image 2023-11-05 at 5.02.19 PM 6:07 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

المملكة تحقق مستوى قياديًّا في النضج التنظيمي الرقمي

العمرة 5:36 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

احذر الأطعمة الثقيلة .. 7 استعدادات مسبقة تسهّل عليك العمرة

اقرأ أيضا

كيفية-حجز-مواعيد-لتعليم-القيادة-في-السعودية-عبر-أبشر-إلكترونياً-2022-1
3:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات حجز موعد مدرسة القيادة عن طريق أبشر 1445

المركز الوطني للعمليات الأمنية
2:44 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

2.5 مليون اتصال تلقاها المركز الوطني للعمليات الأمنية خلال شهر

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
2:07 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

أكثر من 546 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

أخبار السعودية
1:29 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع دفعة حساب المواطن لشهر ديسمبر وشروط الإعفاء من غرامة الزكاة والضريبة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الداخلية
6:00 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. الداخلية تعلن عن تنفيذ حكم الشرع في هدى المطيري وتكشف جريمتها البشعة

وزارة الحج والعمرة
5:37 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

فتح الباب لحجاج أوروبا وأستراليا وأمريكا .. وهذا رابط التسجيل

مسار التميز4
5:05 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة ورابط وشروط التقديم في مسار التميز للابتعاث 1445

الضمان الاجتماعي المطور
4:29 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. هل السجل الزراعي يؤثر على الضمان الاجتماعي؟

منصة مدرستي
4:23 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

للطلاب وأولياء الأمور.. كيف تستخدم منصة مدرستي وتتعرف على أبرز مزاياها؟

كيفية-حجز-مواعيد-لتعليم-القيادة-في-السعودية-عبر-أبشر-إلكترونياً-2022-1
3:14 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات حجز موعد مدرسة القيادة عن طريق أبشر 1445