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افتتاح أول حديقة حيوان مغلقة بجدة

حيوان
تمساح
أ أ
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افتتحت أول حديقة حيوان مغلقة أمس الأول، ضمن تقويم فعاليات جدة 2023، وتتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحيوانات البرية والمفترسة من مختلف أنحاء العالم، والحيوانات الأليفة والنادرة، والطيور المختلفة والزواحف. اضافة اعلان

استقبال الزوار

وستستمر الحديقة في استقبال الزوار 45 يوما، من 3 أكتوبر الجاري إلى 16 نوفمبر المقبل، بدءا من الـ4 إلى الـ11 مساء.
وتضم حديقة الحيوان 10 مناطق رئيسية: الفلامنجو، والزواحف، والطيور، والسلاحف، وحديقة الأرنب العملاق، وبيت الليمور، والسرقاط، والنيص، ولوكلاند، وحديقة الألدابرا، حسب الوطن.
 أيضا هناك منطقة خاصة بالمقاهي والمطاعم، ونقاط الألعاب والمسابقات ذات الجوائز المختلفة. وستقام في الحديقة عدة عروض ترفيهية: السفاري، والزرافة، والسلاحف، والطبول، والفلامنجو.

وجهة فريدة


وتعد الحديقة التي تقع بالقرب من كورنيش جدة وجهة فريدة من نوعها لمحبي الحيوانات، حيث شهدت في أول أيام افتتاحها تفاعلا كبيرا من الأطفال مع الحيوانات الأليفة والصديقة والنادرة، وأبدوا استمتاعهم بالعروض والأنشطة الترفيهية، في تجربة لا تنسى وتناسب الصغار الذين حضروا بكثافة مع ذويهم.

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