الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اغتنم راحتك بمتنزه الملك فهد في نجران .. جمال وتنوع للزوار بموسم الإجازة

WhatsApp Image 2024-01-08 at 4.40.12 PM
متنزه الملك فهد بغابة سقام بنجران
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
في فترة الإجازة، غالبا ما يبحث المواطنون عن أماكن يقضون فيها يومهم بأريحية ويستمتعون بالأجواء وجمال الطبيعة.

يجذب متنزه الملك فهد بغابة سقام بنجران مع دفء الأجواء ولطف الهواء, الزوار الباحثين عن الترفيه والاستجمام خلال موسم الإجازة.اضافة اعلان

5 مميزات لمتنزه الملك فهد بغابة سقام بنجران:


من مميزات المتنزه:

1- يمتد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 4 ملايين متر مربع.

2- آلاف الأشجار تنوعت ما بين السمر والسلم والأثل والسدر والطلح والغاف والزيتون وشجيرات الورود المتنوعة.

3- استمتع بجماله الأخاذ وتمازج طبيعته بأشجاره المتنوعة المورقة ومسطحاته الخضراء المتماهية.

4- أنغام تغريد الطيور المتربعة في قمم الأشجار وخرير الماء النابع من نوافيره المتعددة.

5- يعد عامل جذب مضاف لزائريه ومرتاديه.

وأتاحت أمانة منطقة نجران لزائري المتنزه أكثر من 8 مسطحات خضراء والعديد من الألعاب المختلفة  وعدداً من المسارات الرياضية المخصصة لهواة ممارسة رياضة المشي وركوب الدرجات على طول تجاوز 2.5 كلم.

كما توجد حديقة النافورة والحديقة الضوئية والمجسمات التراثية والفعاليات الترفيهية والمرافق الخدمية المتنوعة.

اقرأ أيضا

"الوطنية للأمن السيبراني" تطلق برنامج الابتعاث الخارجي بالتعاون مع التعليم

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة على طريق الدرب برجال ألمع في عسير

تنبيه مهم من "بلدي" حول المباني الآيلة للسقوط

"صحة المدينة: ضبط وافد عربي يمارس مهنة الطب بدون ترخيص

أخبار السعودية.. التقديم على وظائف "الخارجية" وشروط إعفاء المتورط في جريمة تستر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

Screenshot_2023-12-12-17-53-58-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 7:00 م الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. إنقاذ ٣ أشخاص إثر حريق شب في شقة سكنية بجدة

WhatsApp Image 2023-12-10 at 7.35.42 PM 8:43 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

إنجاز جديد .. فريق بحثي يحصل على براءة اختراع في مجال صناعة الأدوية من مخلفات التمور

WhatsApp Image 2023-12-10 at 5.45.13 PM 2:04 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

عاجل.. والدة المفقود راكان المطيري تروي قصة اختفائه قبل 7 سنوات .. وسر تركها للرياض (فيديو)

WhatsApp Image 2023-12-10 at 5.07.50 PM 6:19 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

للحد من انتشار الأمراض بين الإبل.. نصيحة مهمة للمربين

اقرأ أيضا

خ
1:33 م الإثنين، 08 يناير 2024

"المسند" يطالب المساحة الجيولوجية بوضع لوحات إرشادية على هضبة الصلب والصمان

التستر التجاري
12:40 م الإثنين، 08 يناير 2024

7 شروط لإعفاء المتورط في جريمة تستر من العقوبات

1-16
12:04 م الإثنين، 08 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة مثارة على هذه المناطق لـ9 مساءً

مواقف المسجد النبوي
12:02 م الإثنين، 08 يناير 2024

مواقف متطورة تحت الساحة لتسهيل الوصول للمسجد النبوي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الهيئة العامة للإحصاء
5:47 م الإثنين، 08 يناير 2024

الهيئة العامة للإحصاء توفر وظائف (جامع بيانات ميداني - عمل مرن) بجميع مناطق المملكة

WhatsApp Image 2024-01-08 at 4.40.12 PM
5:42 م الإثنين، 08 يناير 2024

اغتنم راحتك بمتنزه الملك فهد في نجران .. جمال وتنوع للزوار بموسم الإجازة

القبض مكة
5:21 م الإثنين، 08 يناير 2024

أطلقا عليه النار بمنطقة جبلية.. الإطاحة بمخالفين أنهيا حياة مواطن في جدة

أبشر
5:03 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. طريقة تغيير مهنة العمالة إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1445

حساب المواطن - التسجيل
2:06 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. قيمة استحقاق حساب المواطن قبل 48 ساعة من الإيداع

أخبار السعودية
2:04 م الإثنين، 08 يناير 2024

أخبار السعودية.. التقديم على وظائف "الخارجية" وشروط إعفاء المتورط في جريمة تستر