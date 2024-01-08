اغتنم راحتك بمتنزه الملك فهد في نجران .. جمال وتنوع للزوار بموسم الإجازة

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في فترة الإجازة، غالبا ما يبحث المواطنون عن أماكن يقضون فيها يومهم بأريحية ويستمتعون بالأجواء وجمال الطبيعة.



يجذب متنزه الملك فهد بغابة سقام بنجران مع دفء الأجواء ولطف الهواء, الزوار الباحثين عن الترفيه والاستجمام خلال موسم الإجازة. اضافة اعلان





5 مميزات لمتنزه الملك فهد بغابة سقام بنجران:



من مميزات المتنزه:1- يمتد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 4 ملايين متر مربع.2- آلاف الأشجار تنوعت ما بين السمر والسلم والأثل والسدر والطلح والغاف والزيتون وشجيرات الورود المتنوعة.3- استمتع بجماله الأخاذ وتمازج طبيعته بأشجاره المتنوعة المورقة ومسطحاته الخضراء المتماهية.4- أنغام تغريد الطيور المتربعة في قمم الأشجار وخرير الماء النابع من نوافيره المتعددة.5- يعد عامل جذب مضاف لزائريه ومرتاديه.وأتاحت أمانة منطقة نجران لزائري المتنزه أكثر من 8 مسطحات خضراء والعديد من الألعاب المختلفة وعدداً من المسارات الرياضية المخصصة لهواة ممارسة رياضة المشي وركوب الدرجات على طول تجاوز 2.5 كلم.كما توجد حديقة النافورة والحديقة الضوئية والمجسمات التراثية والفعاليات الترفيهية والمرافق الخدمية المتنوعة.