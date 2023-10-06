الجمعة، 21 ربيع الأول 1445 ، 06 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

اعتماد 7 أحياء في الرياض بإعلان ثاني منطقة للتسجيل العقاري

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
أ أ
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وافقت الهيئة العامة للعقار على إعلان المنطقة العقارية الثانية للأحياء السبعة في مدينة الرياض، وهي حي (الازدهار، التعاون، الغدير، المروج، المصيف، النفل، الوادي) كمنطقة عقارية للتسجيل العيني للعقار.اضافة اعلان


اختصاص توثيق العمليات العقارية

وتحدد نقل اختصاص توثيق العمليات العقارية في المنطقة المعلنة للهيئة العامة للعقار ابتداء من تاريخ 29 /10/ 2023.


المنصة الإلكترونية للسجل العقاري

وعلى ذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق المتعلقة بهذه المنطقة العقارية، تقديم طلبات التسجيل العيني الأول للعقار من خلال المنصة الإلكترونية للسجل العقاري أو مراكز الخدمة،
وضرورة إرفاق كل ما يثبت أملاكهم وحقوقهم من مستندات خلال المدة المحددة لاستقبال الطلبات من خلال الرابط التالي: www.eservices.rer.sa


الاختيار وفقًا لمعايير معتمدة

 وأكدتْ الهيئة أنَّ اختيار الأحياء جاء وفقًا لمعايير معتمدة، وسيعلن تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من التسجيل العيني للعقار في الرياض وجدة والدمام مرحلةً أولى خلال هذا العام.
 وأوضحتْ "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري (اضغط هنا) أو من خلال مراكز الخدمة.

صك إلكتروني محدث

وبينت الهيئة أنَّه يشترط للتسجيل العيني وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات، مستوفي شروط الملكية وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.
وأشارتْ إلى أنَّ الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري" كُلفت بأعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة.

المسجلون المعتمدون والعمل الميداني

وإضافة إلى التقنيات الحديثة سيقوم الـمُسجِلون المعتمدون بأعمالهم الميدانية داخل الحي ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل العقاري حيث سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية.
ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية.

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