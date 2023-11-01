اعتماد 21 مكتبًا هندسيًا للكشف على مساكن الحجاج

أ أ

اعتمدت لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة 21 مكتبًا هندسيًا للكشف على مساكن الحجاج خلال هذا الموسم، في الوقت الذي تستقبل في اللجنة طلبات ملاك المساكن المعدة لإسكان الحجاج. اضافة اعلان





توافر الاشتراطات الواردة باللائحة





آخر موعد لاستقبال الطلبات



استقبال الطلبات



تفعيل جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية



وتجري المكاتب الهندسية الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من اللجنة.وأوضحت اللجنة أن آخر موعد لاستقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج نهاية رجب 1445، وسيكون إصدار التصاريح نهاية شعبان 1445.1ـ البداية: غرة محرم.2ـ انتهاء فترة التقديم: نهاية رجب.3ـ إصدار التصاريح: حتى نهاية شعبان.4ـ 21 مكتبًا هندسيًا للكشف على مساكن الحجاج.من جهة أخرى، فعّلت أمانة مكة النسخة المحدَّثة من جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا، والمتضمنة عددًا من المخالفات في مختلف المجالات.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة مكة أسامة زيتوني أن ما يخص الجزئية المتعلّقة بمخالفات الاشتراطات والتجهيزات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية، فقد تمّ تصنيف المنشآت بحسب الأمانات والبلديات.