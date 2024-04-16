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اعتماد بداية الدوام الصيفي في تعليم الحدود الشمالية وتبوك

وزارة التعليم
وزارة التعليم
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اعتمدت ‫إدارة التعليم العام بالحدود الشمالية مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي ابتداءً من الـ 12 من شوال الجاري لجميع مدارس المنطقة.اضافة اعلان
وسيبدأ موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس " البنين " الساعة السابعة، والحصة الأولى الساعة السابعة وخمسة عشرة دقيقة، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس "البنات" الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة، والحصة الأولى الساعة السابعة.
 وشدد تعليم الشمالية على مديري ومديرات المدارس بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف.


"تعليم تبوك" يعتمد مواعيد الدوام الصيفي

كما اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، مواعيد الدوام الصيفي في جميع مدارس المنطقة الحكومية والأهلية والقطاعات التعليمية التابعة لها بنين وبنات وذلك ابتداءً من يوم الأحد 12 /10/ 1445هـ .
 ووجه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، المدارس بالتقيد بأوقات الدوام الرسمي وفق التوقيت الزمني الذي عُمم على جميع مدارس المنطقة، بحيث يكون الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6:45 صباحاً، وبداية الحصة الأولى في تمام السابعة صباحاً.


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