الجمعة، 14 رجب 1445 ، 26 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اعتماد الزي الرسمي لسائقي الحافلات في هذه الأنشطة

الهيئة العامة للنقل1
الهيئة العامة للنقل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اعتمد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، الزي لسائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل التعليمي والنقل الدولي للركاب.

 

تنظيم الهيئة العامة للنقلاضافة اعلان

ونشرت صحيفة أم القرى قرار رئيس الهيئة رقم (84 /45 /1) وتاريخ 29 /06/ 1445هـ، جاء فيه: بعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (118 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها.

اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي

وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (119 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (448) وتاريخ 24 /3/ 1444هـ، وتعديلاتها.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:

اعتماد الزي لسائقي الحافلات

أولاً - يُعتمد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة: النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقًا للصيغة المرفقة.
ثانيًا - يُعمل بهذا القرار بعد (90) يومًا من تاريخ نشره.

اقرأ أيضا

"الزكاة" تصدر القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة

عاجل.. رسميًا.. عدد أيام عطلة العيدين للموظفين بالجهات الحكومية

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: اطلبوا الخيرات من الله ودفع ما قدر من الشرور

خطيبا الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي: اللهم احفظ الأقصى من عدوان الصهاينة

عاجل.. عقوبات مخالفة أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تصل لـ20 ألف ريال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 4:59 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

أخبار السعودية.. ترقية قيادات في عدد من الوزارات و6 قرارات مهمة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات

GEhaTIiWsAAa4oe 2:27 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

"النقل" تصدر 6 قرارات هامة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات

الهيئة العامة للنقل 5:17 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. هيئة النقل تحدد شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة

الهيئة العامة للنقل 1:52 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

تحذير مهم من هيئة النقل: هذه قائمة المواد البريدية المحظورة

اقرأ أيضا

أمانة الرياض
9:50 ص الجمعة، 26 يناير 2024

إغلاق 78 منشأة غذائية مخالفة وإزالة 121 مبسطًا مخالفًا في الرياض

أمطار المملكة
9:25 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على مكة والمدينة و10 مناطق

سكني
3:00 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. سكني يوضح مدى إمكانية حصول مستفيدي الضمان على الدعم

GEsi3wHawAAE27w
2:43 ص الجمعة، 26 يناير 2024

مذكرة تفاهم لتأسيس وإطلاق أكبر محفظة استثمارية وقفية بقيمة مليار ريال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
6:02 م الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. العالم في أسبوع.. عطلة العيدين للموظفين الحكوميين وخدمات تعليمية لمستفيدي الضمان

صندوق الاستثمارات العامة1
5:52 م الجمعة، 26 يناير 2024

"الاستثمارات العامة" يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
5:06 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل بخصوص تحديث تطبيق حساب المواطن

الهيئة العامة للنقل1
4:48 م الجمعة، 26 يناير 2024

اعتماد الزي الرسمي لسائقي الحافلات في هذه الأنشطة

عبدالله المغلوث
4:34 م الجمعة، 26 يناير 2024

المغلوث: التقنية الحيوية تعزز الناتج المحلي وتوفر الوظائف (فيديو)

الابن العبقري
4:27 م الجمعة، 26 يناير 2024

أطلق العنان لعبقريتك الداخلية.. كيف تتغلب على القيود النفسية وتعزز ثقتك بنفسك وتحقق النجاح؟