اعتماد الزي الرسمي لسائقي الحافلات في هذه الأنشطة

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اعتمد رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، الزي لسائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل التعليمي والنقل الدولي للركاب.

تنظيم الهيئة العامة للنقل اضافة اعلان



اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي



اعتماد الزي لسائقي الحافلات



ونشرت صحيفة أم القرى قرار رئيس الهيئة رقم (84 /45 /1) وتاريخ 29 /06/ 1445هـ، جاء فيه: بعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (118 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها.وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (119 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها.وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات، المعتمدة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (448) وتاريخ 24 /3/ 1444هـ، وتعديلاتها.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:أولاً - يُعتمد الزي لسائقي الحافلات في أنشطة: النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والنقل التعليمي، والنقل الدولي للركاب بالحافلات، وذلك وفقًا للصيغة المرفقة.ثانيًا - يُعمل بهذا القرار بعد (90) يومًا من تاريخ نشره.