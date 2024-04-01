اعتقال 7920.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.845 شهيدًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 178 على التوالي إلى 32.845 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75.393 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.





استشهاد 63 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية



استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف خان يونس



اعتقال 7920 فلسطينيًا في الضفة الغربية



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 63 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 94 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.كما استشهد 16 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، في قصف استهدف عدة منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 16 شهيدًا وعشرات الجرحى من تحت ركام عدة منازل فلسطينية تعرضت لقصف في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى لتدمير العديد من المنازل.في الوقت نفسه، وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 7920 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 اليوم في الضفة الغربية بينهم أربع نساء وأسرى محررون، لافتة أن معظم الاعتقالات تركزت في القدس التي تشهد تصاعدًا في عمليات الاعتقال خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الاحتلال دمر ممتلكات ومنازل عائلات المعتقلين.