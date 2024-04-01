الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

اعتقال 7920.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.845 شهيدًا

قصف غزة
شهداء غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 178 على التوالي إلى 32.845 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75.393 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.اضافة اعلان

استشهاد 63 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 63 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 94 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

استشهاد 16 فلسطينيًا في قصف خان يونس

كما استشهد 16 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، في قصف استهدف عدة منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 16 شهيدًا وعشرات الجرحى من تحت ركام عدة منازل فلسطينية تعرضت لقصف في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
 وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى لتدمير العديد من المنازل.

اعتقال 7920 فلسطينيًا في الضفة الغربية

في الوقت نفسه، وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 7920 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
 وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 22 اليوم في الضفة الغربية بينهم أربع نساء وأسرى محررون، لافتة أن معظم الاعتقالات تركزت في القدس التي تشهد تصاعدًا في عمليات الاعتقال خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن الاحتلال دمر ممتلكات ومنازل عائلات المعتقلين.

اقرأ أيضا

ضربات قاصمة.. الأمن يُباغت تجار المخدرات ويحاصر المخالفين بعدة مناطق

لليوم الثاني.. عسير تسجّل أعلى معدلٍ لهطول الأمطار بالمملكة

"عطر وجوال" يقودان مواطنًا إلى السجن سنتين وتغريمه 500 ألف ريال

تحذير عاجل لـ"الأرصاد" بشأن أمطار أعلى من المعدل فيما تبقى من رمضان

"إنفاذ" يشرف على 20 مزادًا لبيع أكثر من 150 عقارًا

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GH5834jWIAARdXI 4:49 م الثلاثاء، 05 مارس 2024

مجلس الوزراء يتابع تطورات الأحداث في غزة ويطالب بموقف حازم ضد الاحتلال