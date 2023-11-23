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اعتبارًا من اليوم.. هيئة التأمين تبدأ أعمالها كجهة تنظيمية مستقلة لقطاع التأمين

عبدالعزيز بن حسن البوق
رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز بن حسن البوق
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تبدأ هيئة التأمين، اليوم الخميس، مباشرة أعمالها رسميًا بعد نفاذ تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 محرم 1445هـ الموافق 15 / 8 / 2023م.

وستتولى الهيئة مهمة تنظيم قطاع التأمين في المملكة، بما يدعم فاعلية القطاع ويعزز استقراره، وبما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة.اضافة اعلان

تحقيق عدد من الأهداف

وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن البوق، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي أُنشئت من أجلها ومن أبرزها:
- تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه.
- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين.
- ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
- توفير المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية.
- رفع الوعي التأميني.
وأكد أنّ هيئة التأمين ستعمل على تعزيز التنافسية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما ستعمل الهيئة على دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

الأنظمة واللوائح والقواعد

 الجدير بالذكر أنه سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الحالية المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلى حين صدور تعليمات أخرى من الهيئة، ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة حيث ستستمر مطالبات وقنوات وعمليات التأمين الحالية دون أن تتأثر وفقًا للأحكام التنظيمية ذات الصلة.

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