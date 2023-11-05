اعتبارًا من اليوم.. بدء الدوام الشتوي في المدارس (فيديو)

أعلنت الإدارات التعليمية في عدد من مناطق المملكة، عن بدء العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة لها.
وحددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تطبيق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد 21 /4/ 1445هـ، الموافق 2023/11/05، وذلك حتى يوم الأحد 1445/08/29 الموافق 2024/03/10.
وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي، يبدأ عند الساعة الـ 06:45 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 07:00 صباحًا.
فيديو | ابتداءً من اليوم..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 5, 2023
بدء العمل بمواعيد الدوام الشتوي في المدارس#الإخبارية pic.twitter.com/HJ9PvkxE9j
تعليم مكة من جهتها، أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة، عن بدء تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس التابعة لها، اعتبارًا من يوم الأحد 28 /4/ 1445هـ، الموافق 2023/11/12.
ويبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15 صباحًا وتكون بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا.
#تعليم_مكة يعلن عن التوقيت الزمني ( الشتوي ) للعام الدراسي 1445 هـ ، يوم الأحد 28 / 4 / 1445 هـ؛ حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15 صباحًا وتكون بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا. pic.twitter.com/qZGkavAp7m— إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) November 5, 2023