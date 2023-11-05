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اعتبارًا من اليوم.. بدء الدوام الشتوي في المدارس (فيديو)

التنمر في المدارس
مدارس الرياض تطبق الدوام الشتوي من اليوم
أ أ

أعلنت الإدارات التعليمية في عدد من مناطق المملكة، عن بدء العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة لها.اضافة اعلان
وحددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تطبيق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد 21 /4/ 1445هـ، الموافق 2023/11/05، وذلك حتى يوم الأحد 1445/08/29 الموافق 2024/03/10.
وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي، يبدأ عند الساعة الـ 06:45 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 07:00 صباحًا.


تعليم مكة 

من جهتها، أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة، عن بدء تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس التابعة لها، اعتبارًا من يوم الأحد 28 /4/ 1445هـ، الموافق 2023/11/12.
ويبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15  صباحًا وتكون بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا.

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