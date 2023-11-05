اعتبارًا من اليوم.. بدء الدوام الشتوي في المدارس (فيديو)

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أعلنت الإدارات التعليمية في عدد من مناطق المملكة، عن بدء العمل بالدوام الشتوي، في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية التابعة لها. اضافة اعلان

وحددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تطبيق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد 21 /4/ 1445هـ، الموافق 2023/11/05، وذلك حتى يوم الأحد 1445/08/29 الموافق 2024/03/10.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي، يبدأ عند الساعة الـ 06:45 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 07:00 صباحًا.







بدء العمل بمواعيد الدوام الشتوي في المدارسpic.twitter.com/HJ9PvkxE9j فيديو | ابتداءً من اليوم..بدء العمل بمواعيد الدوام الشتوي في المدارس #الإخبارية November 5, 2023

تعليم مكة



#تعليم_مكة يعلن عن التوقيت الزمني ( الشتوي ) للعام الدراسي 1445 هـ ، يوم الأحد 28 / 4 / 1445 هـ؛ حيث يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15 صباحًا وتكون بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا. pic.twitter.com/qZGkavAp7m November 5, 2023

من جهتها، أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة، عن بدء تطبيق الدوام الشتوي بالمدارس التابعة لها، اعتبارًا من يوم الأحد 28 /4/ 1445هـ، الموافق 2023/11/12.ويبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة 7:15 صباحًا وتكون بداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا.