اعتبارًا من الأحد القادم.. بدء الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن بداية تطبيق الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة "البنين والبنات"، ستكون اعتبارًا من الأحد المقبل. اضافة اعلان





مواعيد الدوام الشتوي



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بدء الدوام الشتوي في مدارس بدء الدوام الشتوي في مدارس #تعليم_الرياض اعتبارًا من الأحد القادم 21-4-1445هـ، حيث سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحاً وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحاً. https://t.co/3oWnjWDwB5 October 30, 2023

وسيطبق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد المقبل 21 /4/ 1445هـ، الموافق 2023/11/05، وذلك حتى يوم الأحد 1445/08/29 الموافق 2024/03/10.وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي، يبدأ عند الساعة الـ 06:45 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 07:00 صباحًا.كما أعلنت عن مواعيد الدراسة في مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها خلال شهر رمضان 1445هـ خلال الفترة من 1/9/14445هـ، الموافق 1/3/2023م، وذلك حتى 18/9/1445هـ، الموافق 28/3/2023م.وستكون بداية الحصة الأولى في تمام الساعة 7 صباحًا.