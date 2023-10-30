اعتبارًا من الأحد القادم.. بدء الدوام الشتوي في مدارس تعليم الرياض

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، أن بداية تطبيق الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة "البنين والبنات"، ستكون اعتبارًا من الأحد المقبل.
مواعيد الدوام الشتويوسيطبق الدوام الشتوي ابتداءً من يوم الأحد المقبل 21 /4/ 1445هـ، الموافق 2023/11/05، وذلك حتى يوم الأحد 1445/08/29 الموافق 2024/03/10.
وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي، يبدأ عند الساعة الـ 06:45 صباحًا، وستبدأ الحصة الأولى عند الساعة الـ 07:00 صباحًا.
كما أعلنت عن مواعيد الدراسة في مكاتب التعليم والمدارس التابعة لها خلال شهر رمضان 1445هـ خلال الفترة من 1/9/14445هـ، الموافق 1/3/2023م، وذلك حتى 18/9/1445هـ، الموافق 28/3/2023م.
وستكون بداية الحصة الأولى في تمام الساعة 7 صباحًا.
#إعلان|— إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) October 30, 2023
بدء الدوام الشتوي في مدارس #تعليم_الرياض اعتبارًا من الأحد القادم 21-4-1445هـ، حيث سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحاً وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحاً. https://t.co/3oWnjWDwB5