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استمرار تعليق الدراسة في الباحة لليوم الثاني بسبب تحذيرات الأرصاد

مدرستي
منصة مدرستي
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة, عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، في محافظات المندق وبني حسن وبلجرشي ووسط الباحة.اضافة اعلان
 وأوضحت الإدارة، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد عن الحالة الجوية التي ستشهدها المنطقة اليوم، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر استمرار تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي اليوم الثلاثاء.


تقني الباحة يعلن استمرار تعليق الدراسة 

وأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة، عن استمرار تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء في جميع المنشآت التدريبية بالباحة وبلجرشي والمندق والعقيق ومعاهد التدريب الأهلية للفترة الصباحية والمسائية.
 وبيَّنت الإدارة أنه بناءً على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع، تقرر استمرار تعليق التدريب الحضوري في المنشآت التدريبية بمنطقة الباحة‬ إلى التدريب -عن بعد اليوم الثلاثاء، لكافة المتدربين بالفترة الصباحية والمسائية (البكالوريوس - الدبلوم) ومعاهد التدريب الأهلية.


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