استمرار تراجع مؤشر الأسهم .. خسر 112 نقطة في نهاية التعاملات

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انخفض مؤشر الأسهم الرئيس اليوم 112.08 نقطة ليقفل عند مستوى 10949.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 166 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع. اضافة اعلان





ارتفاع أسهم سابتكو ونادك وثمار





أرامكو والباحة ودار الأركن الأكثر نشاطا في الكمية





انخفاض السوق الموازية 22 نقطة



وكانت أسهم شركات مجموعة سابتكو، ونادك، وثمار، والآمار، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا.وجاءت أسهم شركات العربية، ورعاية، والسعودي الألماني الصحية، وعذيب للاتصالات، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات.وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين الأكثر ارتفاعا والأكثر انخفاضا، ما بين 6.98% و5.45% ..وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، ودار الأركان، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية.وجاءت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 22.05 نقطة ليقفل عند مستوى 22371.03 نقطة.وبلغت قيمة تداولات السوق الموازية 62.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.