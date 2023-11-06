الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

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استمرار الحالة المطرية.. خبير طقس يتوقع انخفاض درجات الحرارة على مناطق المملكة

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حالة مطرية متوقعة
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توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة المطرية، مع انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

انخفاض في درجات الحرارةاضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه حسب النماذج العددية للطقس، والحالة الممطرة الثانية لوسم ١٤٤٥هـ واستمرارها، فإنه يتوقع انخفاضًا عامًا في درجات الحرارة.


حالة مطرية متوقعة على مناطق المملكة

وأضاف أنه يتوقع خلال "24" ساعة القادمة من اليوم الاثنين 22 ربيع ثاني  إلى صباح غد الثلاثاء 23 ربيع ثاني 1445هـ أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق الرياض "خاصة غربها" والقصيم وحائل "خاصة جنوبهما "ومكة والمدينة وتبوك والباحة وعسير وجازان.

أجواء من تميل للبرودة إلى باردة ليلاً

وبين أنه من نهاية هذا الأسبوع يطرأ انخفاض في الحرارة ويتراوح هذا الانخفاض من ثلاث إلى خمس درجات مئوية عما هي عليه هذه الأيام، مما يعني أجواء من تميل للبرودة إلى باردة ليلاً والصباح الباكر، ومعتدلة نهارًا على معظم المناطق عدا الساحل الغربي وجنوب الشرقية من المملكة.


أمطار وسيول على الرياض و8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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