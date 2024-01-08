الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استمتع بإجازاتك .. خطة قضاء إجازتك الشتوية وأفضل الطرق لاستغلال الوقت

WhatsApp Image 2024-01-08 at 12.28.15 AM
الثلوج
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تمتاز المملكة بأجوائها الشتوية المميزة التي تجذب السائحين والزوار وأيضا المواطنين الراغبين في قضاء العطلة أو الإجازات كما هو الحال مع الإجازة الشتوية الحالية.اضافة اعلان

خطة قضاء إجازة ممتعة في الشتاء:


في الشتاء يمكن قضاء عطلات مميزة خاصة لأولئك الذين يعشقون شمس الشتاء والرمال والذين يكونون على موعد مع مغامرات التزلج على الكثبان الرملية وركوب الجمال.

يمكن كذلك التخييم وقيادة السيارات رباعية الدفع على الطرق الوعرة وهي من الأمور المحببة والمفضلة لدى البعض.

وما أجمل الأمسيات المضيئة في المخيم، حيث يمكن الاستمتاع بالأطعمة والمشروبات في تلك الأمسيات واستحضار الذكريات الجميلة.

مغامرات على الثلوج وبين الشجيرات المتجمدة:


هناك أيضا مغامرات الثلوج والشجيرات المتجمدة وقمم الجبال المكسوة بالجليد  في جبال المناطق الشمالية.

تتوفر تشكيلة متنوعة من الأنشطة الموسمية كالتزلج لمسافة طويلة والتخييم.

البرامج السابقة يمكن تفعيلها خاصة للطلاب الذين يقضون حاليا إجازتهم، بعضهم لا يجد أفكارا ولا يعرف كيف يستغل الوقت، هم بحاجة إلى تجديد النشاط قبل العودة لمواصلة الدراسة.

اقرأ أيضا

الإطاحة بمروجي السموم في عسير.. وضبط كمية ضخمة من المخدرات

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن لمن يسكن في منطقة حدودية

ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام

تعرف على خدمة عرض شهادة الميلاد الرقمية وخطوات الاستفادة منها

عاجل.. أهم 10.. غرامة مشددة على المشاة عابري الطرق واعتماد خدمة جديدة عبر "توكلنا"

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة 9:06 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل..دعم توظيف 30 ألف فرصة عمل في القطاع الصحي الخاص

ابشر - متحدث ابشر التحول الرقمي 6:22 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

متحدث "أبشر": 360 ألف عملية يقدمها البرنامج يوميا لخدمة 27 مليون مستخدم

النيابة العامة - جديد 5:50 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من النيابة العامة بشأن التوقيف وإخلاء السبيل

WhatsApp Image 2023-12-13 at 4.14.18 PM 5:32 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

"مدني الدمام" يخمد حريقا في مستودع دون تسجيل إصابات (صور)

اقرأ أيضا

برنامج ريف - ريف
9:16 م الأحد، 07 يناير 2024

برنامج ريف يوضح آلية معرفة حالة الطلب للمتقدمين للحصول على الدعم

الإبل 1
9:00 م الأحد، 07 يناير 2024

مهلة 5 شهور للتنفيذ .. مزايا وخدمات لترقيم وتسجيل الإبل

وزارة التعليم - التعليم السعودي - مبنى الوزارة
8:59 م الأحد، 07 يناير 2024

"التعليم" تعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة لأطباء المملكة في ألمانيا

الدراجاتالكهربائية
8:00 م الأحد، 07 يناير 2024

لأول في المملكة.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع شبكة الدراجات الكهربائية في المدينة المنورة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الرقبة والجوال
2:10 ص الإثنين، 08 يناير 2024

يتسبب في تآكل الفقرات.. تفاصيل مرض خطير بسبب استعمال الجوال (فيديو)

المؤسسة العامة للتأمينات
2:00 ص الإثنين، 08 يناير 2024

التأمينات توضح إمكانية ضم سنوات خدمة حكومية إلى أخرى عسكرية

إيجار
2:00 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. إيجار : يمكن للمالك مطالبة المستأجر بغرامة عند تأخره في إخلاء العقار

WhatsApp Image 2024-01-08 at 12.28.15 AM
1:30 ص الإثنين، 08 يناير 2024

استمتع بإجازاتك .. خطة قضاء إجازتك الشتوية وأفضل الطرق لاستغلال الوقت

الراتب -- ريال - الموارد
1:00 ص الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. شروط الحصول على دعم الماشية.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
12:58 ص الإثنين، 08 يناير 2024

الإثنين 26 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة