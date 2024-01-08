استمتع بإجازاتك .. خطة قضاء إجازتك الشتوية وأفضل الطرق لاستغلال الوقت

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تمتاز المملكة بأجوائها الشتوية المميزة التي تجذب السائحين والزوار وأيضا المواطنين الراغبين في قضاء العطلة أو الإجازات كما هو الحال مع الإجازة الشتوية الحالية. اضافة اعلان





خطة قضاء إجازة ممتعة في الشتاء:



مغامرات على الثلوج وبين الشجيرات المتجمدة:



في الشتاء يمكن قضاء عطلات مميزة خاصة لأولئك الذين يعشقون شمس الشتاء والرمال والذين يكونون على موعد مع مغامرات التزلج على الكثبان الرملية وركوب الجمال.يمكن كذلك التخييم وقيادة السيارات رباعية الدفع على الطرق الوعرة وهي من الأمور المحببة والمفضلة لدى البعض.وما أجمل الأمسيات المضيئة في المخيم، حيث يمكن الاستمتاع بالأطعمة والمشروبات في تلك الأمسيات واستحضار الذكريات الجميلة.هناك أيضا مغامرات الثلوج والشجيرات المتجمدة وقمم الجبال المكسوة بالجليد في جبال المناطق الشمالية.تتوفر تشكيلة متنوعة من الأنشطة الموسمية كالتزلج لمسافة طويلة والتخييم.البرامج السابقة يمكن تفعيلها خاصة للطلاب الذين يقضون حاليا إجازتهم، بعضهم لا يجد أفكارا ولا يعرف كيف يستغل الوقت، هم بحاجة إلى تجديد النشاط قبل العودة لمواصلة الدراسة.