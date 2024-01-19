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استقالة أكثر من 55 ألف مواطن من وظائفهم لهذا السبب

استقالة
التقييم السنوي للموظفين
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تشير الإحصاءات الرسمية أن حوالي 4 ملايين موظف سعودي يعملون في القطاعين العام والخاص، يترقبون الأيام الأولى من كل عام لمعرفة نتيجة أدائهم الوظيفي.اضافة اعلان

كيفية تقييم أداء الموظف مع بداية كل عام

ويترقب كل مواطن كيف سيكون موقعه داخل المؤسسة، وكم سيكون دخله الشهري، بناء على التقييم السنوي الذي يحدد ذلك بصورة كبيرة.
ويعتمد التقييم العام للموظفين على معايير عدة، تركز على الأداء المهني طيلة شهور العام، بجانب معايير أخرى تخص الجودة، وسرعة الإنجاز وحجم الأداء التي تتطلبها بعض الوظائف.

معايير تقييم أداء الموظفين سنويًا

 

ويهتم أيضًا بالمعيار السلوكي المطلوب في بعض المهن الأخرى، ومعيار القيادة الذي لا غنى عنه في بعض الوظائف الأخرى.
ويدفع التقييم السنوي البعض إلى اتخاذ القرار الصعب رفضًا لعملية التقييم عمومًا ونتيجتها غير المرضية كما حدث في الربع الثالث من العام 2023.

55.851 موظفًا سعوديًا استقال عام 2023

وتؤكد احصاءات التأمينات الاجتماعية رصد تقدم 55.851 موظفاً وموظفة بالاستقالة من وظائفهم، كان السبب الرئيس في معظمها سوء التعامل الإداري معهم ونتائج التقييم.
ويقول مختص الموارد البشرية ومسؤول سابق في الرواتب والأجور لشركة أرامكو السعودية هاشم النجار، يتم تقييم أداء الموظف عن طريق أهداف ذكية محددة، يتوقع منه تحقيقها قبل نهاية العام.

أسباب استقالة المواطنين من وظائفهم

ويضيف، هذه الأهداف ذات علاقة وثيقة بنشاط الموظف الذي يؤديه يومياً، وسلوكه، في إشارة إلى كيفية تحقيق الأداء الجيد، والتعامل مع الآخرين، والعمل على التطور، والقدرة على القيادة.
ويشير النجار إلى أن مراجعة أداء الموظف تتم في مقابل هذه الأهداف بصورة دورية كل شهرين أو ثلاثة أشهر، لقياس الأداء العام من جانب، والتعرف على أي معوقات، والعمل على إزالتها من جانب آخر.

إيجابيات وسلبيات التقويم السنوي للموظفين

ويقول النجار إن الموظفين يجمعون على أن للتقييم الوظيفي إيجابيات وسلبيات عدة، تتلخص الإيجابيات في رفع مستوى المهارات والقدرات الذاتية لدى الموظف.
وينوه إلى أن من أهم السلبيات أن من يقوم بعملية التقييم هو الإنسان الذي يتأثر بالأهواء والمزاج الشخصي على نتائج التقييم، إضافة إلى ضغوط الإدارة.

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