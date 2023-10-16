استعراض رؤية المملكة للمستقبل المستدام في فرنسا

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نظمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في العاصمة الفرنسية باريس، ورشة عمل تحت عنوان «العمل المناخي» لعرض الرؤية السعودية حول المستقبل المستدام. اضافة اعلان

بمشاركة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل الجبير، ومدير مبادرة المناخ والعيش في (كاوست) ماثيو ماكابي، والرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور ماركو أرتشيلي.





معرض الرياض إكسبو 2030





تحول عالمي ضخم





التزام المملكة بمجابهة التغير المناخي





أزمة مياه عالمية وشيكة





أهداف المعرض



وأشار الجبير إلى أن ترشح المملكة لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030، يأتي من تعهدها بالدور الذي تعتزم القيام به من أجل الإسهام في بناء مستقبل مستدام.لافتًا الانتباه إلى رمزية عام 2030 التي ستتزامن مع تحقق العديد من الطموحات المحلية والعالمية، وقال «هو عام تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ ورؤية المملكة 2030.وأكد أن تجمع هذه الأهداف الكبرى، يعزز من أهمية إكسبو الرياض 2030 حيث سيكون جزءًا من تحول عالمي ضخم.وقال الجبير إن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا نحو مستقبل مستدام من خلال رؤيتها 2030 والمبادرات المندرجة تحتها التي تدل على التزامها ووفائها بتعهداتها البيئية ذات الانعكاسات المحلية والدولية.مبينًا أن معرض إكسبو الرياض 2030 سيكون امتدادًا لجهود المملكة البيئية، وأنه سيكون أول معرض خال من الانبعاثات وصديق للبيئة.وأوضح أن الرياض إكسبو 2030 أكثر من مجرد حدث تحتضنه المملكة، فهو تعهد بالتزام المملكة بمجابهة التغير المناخي، ودليل على إيمانها الثابت بمستقبل مشترك ومستدام للجميع.وشدد مدير مبادرة المناخ والعيش في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) على أهمية اتخاذ إجراءات للتخفيف من آثار التغير المناخي.وقال: يعيش اليوم أكثر من ملياري شخص دون مصدر آمن للمياه، وبحلول عام 2030، تتوقع الأمم المتحدة بأنه قد يتم تهجير ما يصل إلى 700 مليون شخص بسبب أزمة المياه الوشيكة.1ـ التعريف بموضوعه الرئيس وموضوعاته الفرعية.2ـ ربطها بالدول المشاركة وتعزيز أهميتها لديهم.3ـ جمع الأفكار والآراء والمدخلات.4ـ آثار التغير المناخي على المياه.5ـ 2 مليار شخص يعيشون دون مصدر آمن للمياه.6ـ ندرة المياه مصدر قلق متزايد لشعوب العالم.7ـ تهجير 700 مليون بسبب أزمة المياه بحلول 2030.8ـ نصف سكان المناطق الحضرية سيتأثرون بندرة المياه.