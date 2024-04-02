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استعدادات لتدشين الخدمة الذاتية للجوازات بمطار الملك خالد الدولي (فيديو)

مطار الملك خالد الدولي بالرياض
مطار الملك خالد الدولي بالرياض
أ أ
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نشرت فضائية "الإخبارية"، مقطع فيديو يظهر استعدادات ما قبل تدشين الخدمة الذاتية للجوازات في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.اضافة اعلان

أجهزة الخدمة الذاتية

ووفقًا للمديرية العامة للجوازات، فإن النظام يتكون من أجهزة الخدمة الذاتية التي تستخدم من قبل المسافرين وجهاز مراقبة يتم استخدامه من قبل موظف الجوازات لمراقبة أجهزة الخدمة الذاتية وإدارتها.
ويقوم جهاز الخدمة الذاتية بقراءة بيانات جواز السفر وبطاقة الهوية الوطنية والحصول على بيانات المسافر ومن ثم يتم فحص هذه البيانات والتقاط صورة المسافر وبصماته للتحقق من هويته.
وفي حالة عدم وجود أي ملاحظة على المسافر ونجاح عملية التحقق ثم يقوم جهاز الخدمة الذاتية بطباعة إيصال يؤكد عبور المسافر من خلال الجهاز.
أما في حال فشل إحدى الخطوات فيعرض الجهاز رسالة للمسافر بالتوجه إلى موظف الجوازات ليتمكن من خدمته، بينما يستخدم جهاز المراقبة من قبل موظف الجوازات لمراقبة عمل الأجهزة ومعرفة المعلومات عن المسافر الذي يستخدم الجهاز.

تعميم التجربة بالمطارات

وقال الفريق سليمان اليحيى مدير عام الجوازات في تصريحات سابقة، إن أجهزة الخدمة الذاتية مخصصة لإنهاء إجراءات المسافرين وهي عبارة عن نظام متكامل يستطيع المسافر من خلاله تسجيل دخوله وخروجه من المملكة آليًا بكل يسر وسهولة دون الحاجة للمرور على موظف الجوازات. 
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي كمرحلة تجريبية في جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض وبعد نجاح التجربة سيتم التوسع بتطبيقها في كافة منافذ المملكة. مبينا سعي المديرية العامة للجوازات لتطوير كافة خدماتها الإلكترونية للمواطن والمقيم وتسهيل إجراءاتهم بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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