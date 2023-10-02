الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

استعادة أراضٍ حكومية تتجاوز مساحتها 121 مليون م2 في مكة

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استعادة أراضٍ حكومية
أ أ
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أعلنت اللجنة الرئيسية لمراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بـإمارة مكة، أنها استعادت أراضٍ حكومية تتجاوز مساحتها  121 مليون م2.اضافة اعلان

إزالة التعديات بالمزاحمية في الرياض

في الوقت نفسه، أزالت لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات بمحافظة المزاحمية، مؤخرًا، مخططً عشوائيًا مبترًا وعددًا من الاستراحات غير النظامية بمساحة تجاوزت 189354,01 مترًا مربعًا، وذلك بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

 وأكدت اللجنة في تقريرها الختامي لعام 1444هـ أنه تم إزالة عقم يغلق شارعاً بمخطط الربيع الثاني بمركز المشاعلة إلى جانب إزالة عقم يغلق شارعاً بمخطط زراعي على طريق الرياض - مكة المكرمة.


جولة رقابية على الأراضي الحكومية
 وأفادت اللجنة، أنها نفذت خلال العام الماضي من خلال العمليات الميدانية والمهام المنوطة بها المتمثلة في الرقابة والشخوص على المواقع والإزالات (56) جولة رقابية على مشروع القدية، و ( 22 ) جولة رقابية على الأراضي الحكومية، و ( 65 ) شخوصًا على المواقع المتعدى عليها.
 وأبانت أنها قامت بتركيب لوحات في ( 27 ) موقعًا لطلب المستمسكات الشرعية والنظامية، مفيدة أن الإزالات المنفذة بلغت ( 14 ) إزالة، وأن إجمالي العلميات الميدانية بلغ ( 195 ) عملية ميدانية.
 وأشارت اللجنة، في تقريرها، إلى أن عدد المعاملات الواردة لها خلال العام الماضي بلغ ( 875 ) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات الصادرة من اللجنة ( 673 ) معاملة.

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