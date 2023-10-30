استشاري: تطبيق "التأمين الوطني" سيُنفذ على هذه الجهات أولاً (فيديو)

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أعلن استشاري التأمين، سليمان بن معيوف، أن التأمين الوطني سيقتصر في بداية تطبيقه على شبكة المستشفيات الحكومية.

وتوقع في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية"، أن يمتد التأمين إلى الشبكات الخاصة في المدن الطرفية، من خلال المستشفيات التي تملك فروعًا وعيادات منتشرة. اضافة اعلان



بدء تطبيق التأمين الوطني منتصف العام المقبل



يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق "التأمين الوطني"، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، إذ إنه يستمر مدى الحياة.وأضاف خلال افتتاح ملتقى الصحة العالمي المنعقد بالرياض أمس، أن "التأمين الوطني" ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة.وأوضح، أن التجمعات الصحية هي شبكات تقديم الخدمة في التأمين الوطني، وسيكون لكل مواطن شبكة.