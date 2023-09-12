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استدعاء مغردة نشرت تغريدات مسيئة للرسول الكريم وأم المؤمنين خديجة

إكس 1
منصة إكس
أ أ
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استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مغردة نشرت تغريدات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات الرسمية تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة.
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مغردة مسيئة


وكانت مغردة في منصة X قد نشرت محتوى تحدثت فيه بأسلوب مبتذل ومسيء لرسول الله  ﷺ وأم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- وتم إحالتها للنيابة العامة، وفقا لـ"الإخبارية".

تفاصيل الواقعة


هذا وبدأت تفاصيل الواقعة برصد مجموعة من التغريدات تعمدت صاحبتها الحديث بأسلوب مسيء للرسول الكريم ﷺ .

وأثارت تغريدات المغردة المسيئة عبر منصة إكس حالة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل، وطالب المغردون باتخاذ ما يلزم حيال المغردة المسيئة.

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