استدعاء مغردة نشرت تغريدات مسيئة للرسول الكريم وأم المؤمنين خديجة

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مغردة مسيئة



تفاصيل الواقعة



استدعت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مغردة نشرت تغريدات مسيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاتخاذ الإجراءات الرسمية تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة.وكانت مغردة في منصة X قد نشرت محتوى تحدثت فيه بأسلوب مبتذل ومسيء لرسول الله ﷺ وأم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- وتم إحالتها للنيابة العامة، وفقا لـ"الإخبارية".هذا وبدأت تفاصيل الواقعة برصد مجموعة من التغريدات تعمدت صاحبتها الحديث بأسلوب مسيء للرسول الكريم ﷺ .وأثارت تغريدات المغردة المسيئة عبر منصة إكس حالة من الغضب والاستياء عبر مواقع التواصل، وطالب المغردون باتخاذ ما يلزم حيال المغردة المسيئة.